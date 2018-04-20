Лавров пригрозил поставкой С-300 в Сирию

У Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

В частности, речь шла о поставке Дамаску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. «У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет десять назад по просьбе известных наших партнеров. (...) Теперь у нас такого морального обязательства нет», — сказал он.

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Ранее Лавров заявлял, что «после возмутительного акта агрессии со стороны США, Франции и Великобритании» Россия будет рассматривать разные варианты обеспечения безопасности сирийского государства, включая поставки С-300.

Эксперты Directorate 4 рассказали, что на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе также стало известно, что после сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим останется мощная система противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-400.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума войсками президента Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Официальный Дамаск, а вместе с ним и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.

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