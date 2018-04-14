В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию

Москва готова вернуться к обсуждению поставок ЗРК С-300 в Сирию. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской, передает «Интерфакс».

«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию ЗРС С-300. С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса», — сказал Рудской.

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По его словам, С-300 может получить не только Сирия, но и другие страны.

Таким образом в российском Генштабе отреагировали на ночной обстрел сирийской территории крылатыми ракетами США, Великобритании и Франции. Так Вашингтон, Лондон и Париж решили наказать официальный Дамаск за якобы химическую атаку в пригороде сирийской столицы в начале апреля.

Сирийские военные утверждают, что большинство ракет было сбито на подлете к целям.

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