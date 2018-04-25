Найден способ обойти вето России в Совбезе ООН

Страны Запада намерены обойти вето России в Совете Безопасности ООН ради принятия решений по Сирии. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, государства хотят передать вопрос о применении в Сирии химического оружия на рассмотрение Генеральной ассамблее, состоящей из 193 членов. В этом случае Россия не сможет использовать право вето. Это возможно благодаря резолюции Генассамблеи от 1950 года: если девять членов Совбеза из 15 согласны, то находящийся на рассмотрении вопрос может быть передан ей на голосование.

Материалы по теме Бахнули! Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия?

Газета указывает, что за последнее время Россия 11 раз накладывала вето при принятии решений по Сирии в Совете Безопасности. В частности, 10 апреля был заблокирован американский проект резолюции по созданию нового механизма расследования химатак на территории страны.

23 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!