Катар призвали ввести войска в Сирию

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал Катар ввести свои войска в Сирию. По его словам, это послужит платой за поддержку США, сообщает Saudi Press Agency.

Глава саудовского МИД отметил, что лучше сделать это до того, как Вашингтон передумает размещать в Катаре американскую военную базу. Аль-Джубейр подчеркнул, что без присутствия США в стране режим Дохи падет менее, чем за неделю.

В начале апреля президент США Дональд Трамп предложил Саудовской Аравии заплатить, если она хочет, чтобы в Сирии сохранялось американское военное присутствие.

Через две недели он пожелал возложить эту ношу и на другие страны, призвав лидеров государств отправить в зону конфликта своих солдат, передает The Hill.

The Wall Street Journal в середине апреля отмечал, что США обратились к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры Сирии. По данным источников издания, Вашингтон намерен создать на территории страны воинский контингент, который бы заменил находящихся там военных.

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