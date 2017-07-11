США и Катар договорились бороться с финансированием терроризма

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани подписали соглашение о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает Al Jazeera.

Договоренность была достигнута во время визита главы американского внешнеполитического ведомства в Доху. «У США есть одна цель — искоренить терроризм с лица Земли», — сказал Тиллерсон. По его словам, две страны смогут делать больше для отслеживания источников финансирования терроризма и обмена информацией для обеспечения всеобщей безопасности.

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«Сегодня Катар является первой страной, подписавшей меморандум о сотрудничестве с США [в этой области], и мы призываем государства, бойкотирующие Катар, присоединиться к нам в качестве подписавших этот документ о взаимодействии», — заявил глава МИД Катара.

Как отмечает телеканал, Тиллерсон приехал в Доху, чтобы найти пути разрешения дипломатического кризиса между Катаром и другими странами Персидского залива. 12 июля глава Госдепа должен провести переговоры с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Одновременно против Дохи были введены санкции, включающие в том числе запрет на поставки продовольствия в страну. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.