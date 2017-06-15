Турция заявила о нейтралитете во время кризиса в Персидском заливе

Турция не намерена занимать чью-либо сторону во время кризиса в Персидском заливе. Об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на арабские источники, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Турция занимает равноудаленную позицию по отношению как к Катару, так и к Саудовской Аравии», — отметил министр во время пресс-конференции в Кувейте. При этом он осудил санкции, введенные саудовским королевством, ОАЭ, Египтом и Бахрейном против Катара за поддержку терроризма. Чавушоглу прилетел с визитом в Кувейт для того, чтобы обсудить возможность урегулирования конфликта между странами Персидского залива.

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Во вторник, 13 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал изоляцию Катара бесчеловечной и противоречащей исламским ценностям. По словам турецкого лидера, методы, которые используются в отношении Дохи, неприемлемы. «Как будто бы в отношении Катара вынесен смертный приговор», — заявил он.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.