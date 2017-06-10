Эрдоган призвал снять блокаду с Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Персидского залива снять блокаду с Катара. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Reuters.
Об этом он сказал, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал ослабить блокаду Катара. Эрдоган считает, что Саудовская Аравия должна взять на себя лидерство в этом вопросе.
Глава турецкого государства отметил, что «не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму». Он подчеркнул, что Турция будет оказывать всяческую поддержку Дохе.
Ранее 9 июня президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и потребовал от ближневосточного государства положить конец этому. Американский лидер сказал, что Доха исторически была спонсором терроризма «на очень высоком уровне».
В тот же день парламент Турции одобрил законы, разрешающие отправку воинского контингента этой страны в Катар. Анкара не только направит своих военнослужащих в ближневосточный эмират, но и будет обеспечивать поставки воды и продовольствия в эту страну.
5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».
В тот же день к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединился Союз Коморских Островов.