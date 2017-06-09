Тиллерсон призвал ослабить блокаду Катара

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, которая может привести к непредвиденным гуманитарным последствиям и повлиять на борьбу коалиции США с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Reuters.

«Мы ожидаем, что эти страны (присоединившиеся к блокаде Катара — прим. «Ленты.ру») немедленно предпримут шаги по деэскалации ситуации и приложат все усилия для разрешения претензий, которые имеют друг к другу», — сказал Тиллерсон журналистам.

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5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

В тот же день к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединился Союз Коморских Островов.