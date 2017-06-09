Катар назвал блокаду эмирата арабскими странами нарушением международного права

Блокада Катара со стороны арабских стран является нарушением международного права. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани после переговоров со своим немецким коллегой в Германии, передает Reuters.

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«Подобные меры негативно скажутся на ситуации в регионе», — приводит агентство слова главы МИД эмирата. Аль Тани добавил, что арабские государства пытаются настроить общественное мнение в других странах мира против Катара.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

В тот же день к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединились Коморские Острова.

Саудовская Аравия также заявила, что прекращает все наземное сообщение с Катаром. Для эмирата это является тяжелым ударом, так как более половины продовольствия он получает из королевства.