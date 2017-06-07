Мавритания разорвала дипотношения с Катаром

Мавритания вслед за другими странами приняла решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает агентство AMI.

Как отмечается в заявлении правительства, политика Катара связана с поддержкой террористических организаций в регионе, распространением экстремистских идей.

Мавритания также обвинила Катар в том, что он сеет анархию и напряженность во многих арабских странах, и это вызывает гуманитарные катастрофы как в этих государствах, так и в Европе и в мире.

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Правительство страны выразило сожаление в связи с тем, что у Катара пошло в привычку работать на подрыв принципов арабского единства.

До этого Иордания приняла решение понизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре. Также власти королевства отозвали на территории своей страны лицензию на работу у катарского телеканала «Аль-Джазира».

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий.