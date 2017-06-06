Иордания понизит уровень диппредставительства в Катаре

Иордания приняла решение понизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, передает Reuters со ссылкой на представителя правительства Мохаммад аль-Момани.

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По его словам, на такой шаг власти королевства пошли после изучения «причин кризиса» между Дохой и рядом арабских государств.

Также власти Иордании отозвали на территории своей страны лицензию на работу у катарского телеканала «Аль-Джазира».

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

Позже в тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.