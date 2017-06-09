Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию с Катаром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита ШОС в Астане обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию с Катаром. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Говорили о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать история вокруг Катара», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва и Тегеран выступают за то, «чтобы этот кризис был разрешен за столом переговоров».

5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

