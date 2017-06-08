СМИ узнали о требованиях арабских стран к Катару для восстановления отношений

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран подготовил список требований к Катару для восстановления дипотношений. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В частности, государства потребовали сокращения объема вещания базирующегося в Катаре телеканала Al Jazeera, гарантии прекращения финансирования экстремистских группировок и поддержки движения «Братья-мусульмане».

Отмечается, что окончательный список требований еще согласовывается. Его планируют представить в ближайшее время.