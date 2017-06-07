Десятая страна разорвала дипотношения с Катаром

Союз Коморских Островов объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает в среду, 7 июня, РИА Новости со ссылкой на саудовское информагентство SPA.

По его информации, власти Коморских Островов направили соответствующее уведомление в катарское посольство. Решение вступает в силу с 7 июня. Страна стала десятой, разорвавшей дипотношения с Дохой.

Коморы находятся в Индийском океане между северным Мадагаскаром и северным Мозамбиком. Это федеративная президентская республика со столицей в городе Морони и населением более 800 тысяч человек.

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Ранее в среду сообщалось, что отношения с Катаром разорвала Мавритания.

До этого Иордания приняла решение понизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре. Также власти королевства отозвали лицензию на работу у катарского телеканала «Аль-Джазира».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России), а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. Позже к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.