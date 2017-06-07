Песков опроверг сообщение о наличии «русского следа» в катарском кризисе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал не соответствующей действительности информацию о наличии «русского следа» во взломе серверов новостного агентства в Катаре, передает РИА Новости в среду, 7 июня.

«Очередной фейк», — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что американские спецслужбы заподозрили в кибератаке российских хакеров, которые якобы разместили на сайте поддельное новостное сообщение, спровоцировавшее кризис в отношениях Катара с соседями.

При этом отмечалось, что основной целью взлома было создание напряженности между США и их союзниками.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. Позже к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.