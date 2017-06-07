Российским хакерам приписали повлекший катарский кризис «взлом информагентства»

Американские спецслужбы считают, что российские хакеры взломали сайт государственного информационного агентства Катара и разместили там поддельное новостное сообщение, которое спровоцировало кризис в отношениях этого государства с соседями. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, ФБР направило в Доху группу следователей, чтобы помочь правительству Катара расследовать предполагаемый инцидент со взломом.

Информация, собранная американскими спецслужбами, указывает на то, что за вторжением российские хакеры, отмечает CNN.

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Как отмечается, предполагаемое участие российских хакеров усиливает обеспокоенность разведывательных и правоохранительных органов США по поводу того, что Россия пытается совершать одни и те же действия по кибервзлому союзников.

По мнению официальных лиц, цель России, по-видимому, заключается в том, чтобы вызвать раскол между США и их союзниками.

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани сказал, что ФБР подтвердило версию взлома и размещения поддельных новостей. «Все, что было брошено в качестве обвинения, основано на дезинформации, и мы думаем, что весь кризис основан на дезинформации», — сказал он.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве.

Конфликт произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия на саммите в Эр-Рияде от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом. Позднее представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Вместе с тем, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.