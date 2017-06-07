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Российским хакерам приписали повлекший катарский кризис «взлом информагентства»

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Американские спецслужбы считают, что российские хакеры взломали сайт государственного информационного агентства Катара и разместили там поддельное новостное сообщение, которое спровоцировало кризис в отношениях этого государства с соседями. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, ФБР направило в Доху группу следователей, чтобы помочь правительству Катара расследовать предполагаемый инцидент со взломом.

Информация, собранная американскими спецслужбами, указывает на то, что за вторжением российские хакеры, отмечает CNN.

Как отмечается, предполагаемое участие российских хакеров усиливает обеспокоенность разведывательных и правоохранительных органов США по поводу того, что Россия пытается совершать одни и те же действия по кибервзлому союзников.

По мнению официальных лиц, цель России, по-видимому, заключается в том, чтобы вызвать раскол между США и их союзниками.

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани сказал, что ФБР подтвердило версию взлома и размещения поддельных новостей. «Все, что было брошено в качестве обвинения, основано на дезинформации, и мы думаем, что весь кризис основан на дезинформации», — сказал он.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве.

Конфликт произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия на саммите в Эр-Рияде от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом. Позднее представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Вместе с тем, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.

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