Турецкий парламент одобрил отправку турецких войск в Катар

Турецкий парламент одобрил законы, разрешающие отправку воинского контингента этой страны в Катар. Об этом сообщает Reuters.

Анкара не только направит своих военнослужащих в ближневосточный эмират, но и будет обеспечивать поставки воды и продовольствия в эту страну.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Ранее 9 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет опубликовали единый список из 59 физических и 12 юридических лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Среди них оказались ряд благотворительных фондов Катара.

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В списке фигурирует действующая с 1995 года благотворительная организация шейха Ида Аль Тани, а также один из пяти крупнейших благотворительных фондов в мире — Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы (RAF).

8 июня министр иностранных дел эмирата Катар, шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявил, что Доха не пойдет на уступки ради улучшения отношений с соседями по региону. «Мы никогда не будем готовы принести в жертву независимость нашей внешней политики», — отметил дипломат.

5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.