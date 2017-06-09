Трамп потребовал от Катара прекратить финансирование терроризма

Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и потребовал от ближневосточного государства положить конец этому. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Reuters.

На совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Трамп заявил, что Катар исторически был спонсором терроризма «на очень высоком уровне».

«Ни одна цивилизованная нация не может принять насилие или разрешить этой злобной идеологии распространиться на своей территории», — сказал Трамп.

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5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

В тот же день к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединился Союз Коморских Островов.