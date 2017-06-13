Эрдоган назвал изоляцию Катара противоречащей исламским ценностям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал изоляцию Катара бесчеловечной и противоречащей исламским ценностям. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Reuters.

По словам турецкого лидера, методы, которые используются в отношении Дохи, неприемлемы. «Как будто бы в отношении Катара вынесен смертный приговор», — заявил он.

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Эрдоган добавил, что Саудовская Аравия должна сыграть решающую роль в разрешении кризиса.

Турецкий лидер собирается 13 июня обсудить по телефону сложившуюся ситуацию с французским коллегой Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.

