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Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT.

Отвечая на вопрос о законности авиаударов страна Запада по Сирии в ответ на появившуюся информацию о якобы химической атаке в городе Дума,.он сказал, что «у нас есть понятные правила для разрешения таких ситуаций, но теперь важно не оглядываться назад».

«Холодная война вернулась», — заявил он, отметив, что по сравнению с аналогичным периодом XX века есть существенные отличия. «Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет двух однородных контролируемых блоков», — пояснил он.

«Во время холодной войны существуют функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля. Теперь у них больше нет механизмов. Вот почему ситуация была настолько опасной, и я рад, что все успокоилось», — сказал генсек.

Гутерриш также назвал «серьезным» конфликт между Россией и Западом. «Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея», — резюмировал он.

1 января Гутерриш в своем новогоднем послании объявил «красную тревогу» и назвал главные угрозы, стоящие перед человечеством. По его словам, мир сделал шаг назад, но его еще можно сделать безопасным, если мировые лидеры объединятся.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума войсками президента Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Официальный Дамаск, а вместе с ним и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.

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