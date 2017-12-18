Главарь ИГ оказался на свободе

Международная коалиция во главе с США заявила, что ей неизвестно местонахождение главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя коалиции.

«Будьте уверены, что если его местонахождение было бы известно, он бы уже был мертв или был бы задержан в ожидании приговора за военное преступление. В любом случае, коалиция дала бы об этом знать публично», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль также не располагает информацией о захвате аль-Багдади американскими военными. «По крайней мере, у нас таких данных нет», — сказал Песков.

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Накануне, 17 декабря, турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на сирийские источники сообщила, что аль-Багдади находится в плену у американских военных. По данным издания, лидера ИГ ранили и захватили на территории Ирака. После военные якобы перевезли его контрабандой на базу США в сирийском городе Рас-эль-Айн, а впоследствии переместили на базу в Хасеке. Пентагон сведения газеты комментировать отказался.

В июне этого года Минобороны и МИД России сообщили, что лидер ИГ с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая близ сирийской Ракки. Однако впоследствии эта информация не получила доказательств.

Информация о ликвидации аль-Багдади появлялась уже неоднократно. В частности, об этом заявляли в ноябре 2014-го, в апреле 2015-го, а также в июне, октябре и декабре 2016-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что главарь ИГ был ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. Все эти сообщения не подтверждались.

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