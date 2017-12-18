Кремль прокомментировал сообщения о захвате главаря ИГ силами США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о захвате главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади американскими военными. Его слова в понедельник, 18 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае я не могу как-то комментировать публикацию турецкого издания, я не знаю, на чем они основываются. По крайней мере, у нас таких данных нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующую просьбу российских журналистов.

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Ранее газета Yeni Safak сообщила, что аль-Багдади был захвачен американскими военными и находится на одной из баз США на севере Сирии. Однако официального подтверждения этой информации не последовало. Пентагон отказался комментировать сведения газеты.

Об уничтожении лидера ИГ сообщалось в июне и декабре 2016 года, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. В октябре 2016-го появилась информация о том, что аль-Багдади отравлен. В январе 2017 года стало известно, что он ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. Все эти сообщения не подтвердились.

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