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Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси

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Абу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Ирака в Сирию. Об этом сообщает египетская газета Ad Dustour со ссылкой на источники в иракской разведке.

По информации собеседника издания, аль-Багдади выехал из иракской провинции Анбар в Сирию, предположительно, в Дейр-эз-Зор. Для обеспечения скрытности своего перемещения лидер ИГ настоял на том, чтобы воспользоваться неприметной машиной — обыкновенным такси желтого цвета.

28 сентября сообщалось, что аль-Багдади выступил с обращением к своим соратникам. Из текста его заявления следовало, что он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке. В частности, в речи лидера ИГ упоминается встреча межсирийских переговорщиков «Астана-6», прошедшая в середине сентября 2017 года.

В июне этого года Минобороны и МИД России сообщили, что лидер ИГ с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая близ сирийской Ракки. Однако впоследствии эта информация не получила доказательств: ее отказался подтвердить директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а в МВД Ирака заявили, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии.

Об уничтожении аль-Багдади говорилось в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. В январе 2017 года сообщалось о том, что аль-Багдади ранен при авиаударе и находится в критическом состоянии. В октябре 2016-го появилась информация о том, что лидер ИГ отравлен. Все эти сообщения не подтверждались.

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