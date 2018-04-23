ОАЭ восстановят место рождения «Исламского государства»

Объединенные Арабские Эмираты помогут восстановить историческую Соборную мечеть ан-Нури в Мосуле, уничтоженную во время боев с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает UAE News.

По информации портала, соглашения о реконструкции власти Ирака и ОАЭ достигли 23 апреля. Министр культуры эмиратов Нура аль-Кааби указала, что страна профинансирует строительные работы на сумму 50,4 миллиона долларов. «Пятилетний проект необходим не только для реконструкции, но и для восстановления надежды для молодежи Ирака, цивилизации, которая насчитывает тысячи лет и должна быть сохранена», — отметила она.

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Мечеть была построена в XII веке и впоследствии несколько раз перестраивалась. Была известна «горбатым» минаретом аль-Хадба, выпуклым к востоку, — единственной частью, оставшейся от первоначального сооружения. В 2014 году именно в ней лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата. В июне 2017-го здание было разрушено в ходе битвы с боевиками, от мечети осталось основание минарета. Иракские военные заявили, что ее взорвали члены ИГ, те обвинили в произошедшем авиаудар США.

О полной победе над ИГ в Ираке премьер-министр страны Хайдер аль-Абади объявил в декабре 2017 года. Силы безопасности взяли под полный контроль границу с Сирией и почти все территории, контролировавшиеся боевиками, а их «иракскую столицу» — город Мосул — освободили в июле.

Город за время противостояния пострадал сильнее всего. По оценке ООН, восстановлению подлежат 40 тысяч домов, вернуться в которые не могут примерно 600 тысяч жителей.

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