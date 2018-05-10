Пойманы пять самых разыскиваемых лидеров ИГ

Пятерых самых разыскиваемых лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) удалось поймать. Об этом сообщил в четверг, 10 мая, на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что схвачены!» — написал он. Имена боевиков не называются. Никаких деталей операции или участвующих в ней сторон президент США не назвал.

9 мая о захвате пяти лидеров ИГ — четырех иракцев и сирийца — сообщала газета The New York Times. Отмечалось, что это была совместная трехмесячная операция американских и иракских сил.

7 мая представитель иракского МВД сообщил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, скрывается в Сирии на подконтрольной боевикам территории в долине реки Евфрат — пустынной зоне на границе с Ираком.

27 апреля в турецком Измире поймали так называемого эмира ИГ. Мужчина командовал в Сирии силами боевиков в городе Дейр-эз-Зор и его окрестностях. Он и еще несколько террористов намеревались скрыться в Турции под видом беженцев.

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