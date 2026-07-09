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Силовые структуры
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12:02, 9 июля 2026Силовые структуры

Суд определился с наказанием для торговцев оружием на «Горбушкином дворе»

В Москве дали срок оружейникам с «Горбушкина двора»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к срокам от 12 до 15 лет членов преступной группы, торговавшей оружием. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, у осужденного Дегтяря был магазин «100Ганс. ру», который на бумаге занимался списанием охолощенного оружия. При помощи сообщников была создана фирма, которая под прикрытием торговой точки начала заниматься незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов. Все оружие продавали в помещениях знаменитого столичного ТЦ «Горбушкин двор».

В ходе обысков в помещении нашли оборудованный оружейный цех. В рамках расследования были задержаны еще несколько человек. В отношении них дело выделено в отдельное производство.

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