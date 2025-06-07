В московском ТЦ обнаружили оружейный цех

Четверо членов ОПГ оборудовали оружейный цех в ТЦ «Горбушкин двор»

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которые оборудовали оружейный цех в помещениях торгового центра (ТЦ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми агентству удалось ознакомиться.

Речь идет о ТЦ «Горбушкин двор». Оружие, которое собиралось на его территории, злоумышленники планировали продать.

Четверым участникам ОПГ уже предъявлены обвинения в незаконном приобретении, передаче, хранении, сбыте и переделке огнестрельного оружия, а также его основных частей и боеприпасов. Среди них — Г.Б. Дегтярь, С.В. Беляков, К.Н. Белоножкин и Ю.А. Кашковский.

Ранее полиция обнаружила оружейный цех и склад в подвале пятиэтажного жилого дома в Королеве Московской области.