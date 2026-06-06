Назван «тонкий и мощный» инструмент влияния государства на граждан

Дизайнер Гурова: Визуализация — мощный инструмент влияния государства на граждан

Визуализация в дизайне вывесок, знаков, приложений и порталов позволяет государству доносить свои ценности до граждан и является мощным инструментом влияния. Об этом заявила декан факультета дизайна и медиакоммуникаций Института общественных наук Президентской академии Екатерина Гурова в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Государство может проводить визуальную политику без навязывания, если рассматривает визуализацию не как инструмент пропаганды, а как пользовательский интерфейс (UI) самого государства, среду, через которую граждане считывают его ценности, функции и отношение к обществу. Визуализация здесь — самый тонкий и мощный инструмент», — подчеркнула Гурова.

По словам дизайнера, люди постоянно подвергаются «мягкому» воздействию через дизайн. Она при этом подчеркнула, что влияние посредством визуального языка должно подталкивать к интерпретации, а не навязывать единственно верное понимание.

Ранее Гурова заявила, что злоупотребление латиницей на вывесках заведений в российских городах говорит о провинциальном мышлении.