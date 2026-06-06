Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 6 июня 2026РоссияЭксклюзив

Назван «тонкий и мощный» инструмент влияния государства на граждан

Дизайнер Гурова: Визуализация — мощный инструмент влияния государства на граждан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Визуализация в дизайне вывесок, знаков, приложений и порталов позволяет государству доносить свои ценности до граждан и является мощным инструментом влияния. Об этом заявила декан факультета дизайна и медиакоммуникаций Института общественных наук Президентской академии Екатерина Гурова в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Государство может проводить визуальную политику без навязывания, если рассматривает визуализацию не как инструмент пропаганды, а как пользовательский интерфейс (UI) самого государства, среду, через которую граждане считывают его ценности, функции и отношение к обществу. Визуализация здесь — самый тонкий и мощный инструмент», — подчеркнула Гурова.

По словам дизайнера, люди постоянно подвергаются «мягкому» воздействию через дизайн. Она при этом подчеркнула, что влияние посредством визуального языка должно подталкивать к интерпретации, а не навязывать единственно верное понимание.

Ранее Гурова заявила, что злоупотребление латиницей на вывесках заведений в российских городах говорит о провинциальном мышлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День четвертый. Что происходит на главном экономическом форуме в заключительный день?

    Песков выступил с призывом после письма Зеленского

    Сальдо раскрыл реакцию Украины на российские мирные инициативы

    Кирилл Меньшов

    В Сбере призвали объединиться вокруг методологии создания IT-продуктов с помощью ИИ

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Песков выступил с призывом после письма Зеленского

    Летевший в Петербург самолет приземлился в Хельсинки

    Пауэрбанк сжег машину россиянина

    В России назвали способы борьбы с атаками дронов на сухопутный коридор в Крым

    В России заявили о нанесенном Германии «ударе под дых»

    Наряд Лили Коллинз на «Формуле-1» прозвали костюмом пасхального кролика

    США повысили до наивысшего уровень угрозы израильского шпионажа

    Россиянин описал отдых в Грузии фразой «начало давить психологически»

    Россияне стали массово гулять с питомцами в детских колясках

    В российском регионе маленький ребенок пропал у реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok