В детском саду на Урале обнаружили очаг бешенства

В районе Башкирии ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду

В Учалинском районе Башкирии с 3 июня ввели карантин по бешенству. Об этом сообщает Bash.News.

Очаг опасного вируса обнаружили прямо на территории детского сада в селе Уральске. С 3 июня весь населенный пункт закрыли на карантин.

В рамках карантинного режима запрещен ввоз и вывоз всех животных, восприимчивых к бешенству. В самом селе экстренно начали вакцинацию домашних и безнадзорных животных. Посторонних на территорию детсада не пускают. Сроки действия ограничений пока не называются.

Ранее в Барнауле пятилетняя девочка погладила кота и оказалась на операционном столе. Из-за укуса животного она получила диагноз «флегмона левой кисти».