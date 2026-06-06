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Среда обитания
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17:36, 6 июня 2026Среда обитания

В детском саду на Урале обнаружили очаг бешенства

В районе Башкирии ввели карантин из-за очага бешенства в детском саду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Учалинском районе Башкирии с 3 июня ввели карантин по бешенству. Об этом сообщает Bash.News.

Очаг опасного вируса обнаружили прямо на территории детского сада в селе Уральске. С 3 июня весь населенный пункт закрыли на карантин.

В рамках карантинного режима запрещен ввоз и вывоз всех животных, восприимчивых к бешенству. В самом селе экстренно начали вакцинацию домашних и безнадзорных животных. Посторонних на территорию детсада не пускают. Сроки действия ограничений пока не называются.

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