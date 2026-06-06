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17:22, 6 июня 2026Бывший СССР

ЦИК Армении разрешил арестовать кандидатов в депутаты

ЦИК разрешил арестовать кандидатов от «Сильной Армении» за день до выборов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении разрешила уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения» по делу о подкупе избирателей и отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В списке фигурантов, в отношении которых Следственный комитет уже принял решение о задержании, — Ваге Тавакалян, Айк Авакян, Ваге Егиазарян, Сусан Бадоян, Ашот Саакян и Артур Абрамян.

По данным надзорного ведомства, за разрешением на преследование прокуратура обратилась еще 5 июня. Ранее в рамках этого же дела был арестован Алик Алексанян — один из ближайших сподвижников лидера блока Самвела Карапетяна.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них участвуют 16 партий и 2 блока.

Ранее армянский политолог Тигран Кочарян заявил, что легитимность предвыборной кампании накануне парламентских выборов в Армении можно назвать нулевой. По его словам, действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян «делал все, что хотел», — на его митинги якобы автобусами свозили бюджетников, и никто не понес за это наказания.

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