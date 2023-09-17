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18:00, 17 сентября 2023Силовые структуры

Двое россиян обустроили оружейный цех и склад в подвале жилого дома

Полиция нашла оружейный цех и склад в подвале пятиэтажки в Королеве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полиция обнаружила оружейный цех и склад в подвале пятиэтажного жилого дома в Королеве Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Силовиков навела жительница пятиэтажки на улице Терешковой, которая вечером заметила двух мужчин, перетаскивающих тяжелые военные ящики. Она вызвала правоохранительные органы.

Прибывшие оперативники проверили подвал и изъяли оттуда пистолет Макарова, пистолет Стечкина, автомат Калашникова АК-74М, два револьвера, ружье, самодельные пистолеты, пулемет и пистолеты-пулеметы. Помимо этого, в подвале хранились гранаты и патроны. Тут же находился самодельный токарный станок.

Силовики выяснили, что арсенал принадлежит двум местным жителям, работающим на подмосковных заводах. Сварщик и наладчик станков задержаны, против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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    Любовь Ширижик
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