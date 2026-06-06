Папа Римский признался, что болеет за мадридский Реал

Папа Римский назвал свой любимый клуб. Об этом сообщает Marca.

Лев XIV (настоящее имя — Роберт Фрэнсис Превост) признался, что болеет за мадридский «Реал». «Папа Римский поддерживает все команды, но Роберт Превост поддерживает мадридский "Реал"», — сказал понтифик.

Папа Римский Лев XIV известен любовью к спорту. Он постоянно занимается теннисом и любит бейсбол.

Ранее стало известно, что «Реал» захотел купить у ПСЖ полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелию. Стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.