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17:33, 6 июня 2026Спорт

Папа Римский назвал свой любимый клуб

Папа Римский признался, что болеет за мадридский Реал
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Папа Римский назвал свой любимый клуб. Об этом сообщает Marca.

Лев XIV (настоящее имя — Роберт Фрэнсис Превост) признался, что болеет за мадридский «Реал». «Папа Римский поддерживает все команды, но Роберт Превост поддерживает мадридский "Реал"», — сказал понтифик.

Папа Римский Лев XIV известен любовью к спорту. Он постоянно занимается теннисом и любит бейсбол.

Ранее стало известно, что «Реал» захотел купить у ПСЖ полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелию. Стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.

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