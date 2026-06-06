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12:52, 6 июня 2026Спорт

«Реал» захотел купить у ПСЖ футболиста сборной Грузии за 150 миллионов евро

«Реал» захотел купить у ПСЖ футболиста сборной Грузии Кварацхелию за 150 миллионов евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Хвичи Кварацхелия

Хвичи Кварацхелия. Фото: Phil Noble / Reuters

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере атакующего полузащитника парижского ПСЖ и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии. Об этом стало известно Teamtalk.

По информации источника, именно о Хвиче Кварацхелии говорил президент «Реала» Флорентино Перес. Ранее функционер анонсировал предложение 150 миллионов евро за неназванного футболиста.

Уточняется, что Реал уже ведет переговоры с ПСЖ по трансферу. Сам Кварацхелия с высокой долей вероятности не будет против перехода.

В минувшем сезоне Кварацхелия забил 19 мячей и сделал 11 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. УЕФА признал его лучшим футболистом Лиги чемпионов, которую ПСЖ выиграл. Действующий контракт с Кварацхелией рассчитан до лета 2029 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 140 миллионов евро.

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