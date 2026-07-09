Появились подробности о жене расстрелявшего семью бывшего российского полицейского

В Таганроге сообщили подробности о жене расстрелявшего семью бывшего полицейского

В Таганроге сообщили подробности о жене бывшего полицейского, который расстрелял ее семью. Об этом сообщает Baza вTelegram-канале.

По данным канала, у семьи до начала бракоразводного процесса был семейный бизнес, в котором муж являлся директором, а она возглавляла юридический отдел. В 2014 году жена выдвинула свою кандидатуру в муниципальные депутаты и несколько лет работала в городской думе на безвозмездной основе.

Причиной расправы стал бракоразводный процесс. Тестя бывший силовик заколол ножом, а вот женщин — мать супруги и бабушку — застрелил из ружья «Сайга». По предварительным данным, Утесов скрылся с места ЧП на своем автомобиле, вместе с ним мог находиться и его отец Леонид.

Ранее сообщалось, что в российском городе ввели план «Перехват» из-за расстрелявшего людей бывшего полицейского.