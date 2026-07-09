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Из жизни
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12:05, 9 июля 2026Из жизни

Мужчина сорвал джекпот спустя 15 лет после выигрыша в ту же лотерею

В США мужчина выиграл 100 миллионов рублей спустя 15 лет после прошлой победы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Иллинойс, США, сорвал джекпот в размере 1,3 миллиона долларов (100 миллионов рублей). Об этом пишет People.

Мужчина рассказал, что купил лотерейный билет, не надеясь на победу. «Я просто заехал в магазин за напитком и подумал: а почему бы и нет?» — объяснил он.

По словам счастливчика, он не сразу поверил в свою удачу. Он вспомнил, что 15 лет назад выиграл 45 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей) в той же лотерее. «Забавно», — прокомментировал совпадение он.

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Победитель планирует потратить призовые деньги на покупку нового дома и обеспечение в старости.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Огайо выиграл в лотерею дважды за день и получил более 300 тысяч долларов. Счастливчик заявил, что потратит свалившиеся на него деньги на погашение кредита родителей на машину.

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