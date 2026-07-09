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12:08, 9 июля 2026Мир

Украину предупредили о трудностях с производством ракет для Patriot

Аналитик Альберк: На Украине никогда не построят завод по производству ракет для Patriot
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

На Украине никогда не построят завод по производству ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О трудностях Киев предупредил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в интервью Bloomberg.

«Если бы я занимался этим вопросом, то убедил бы украинцев строить завод в Польше, иначе он будет первоочередной целью. Они никогда не смогут построить его», — сказал он.

Агентство также отметило, что запуск производства ракет для Patriot на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе быстро восполнить арсеналы. Кроме того, производство ракет на Украине может занять годы из-за подготовки и сложных технологий.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot.

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