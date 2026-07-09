Украину предупредили о трудностях с производством ракет для Patriot

Аналитик Альберк: На Украине никогда не построят завод по производству ракет для Patriot

На Украине никогда не построят завод по производству ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О трудностях Киев предупредил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк в интервью Bloomberg.

«Если бы я занимался этим вопросом, то убедил бы украинцев строить завод в Польше, иначе он будет первоочередной целью. Они никогда не смогут построить его», — сказал он.

Агентство также отметило, что запуск производства ракет для Patriot на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе быстро восполнить арсеналы. Кроме того, производство ракет на Украине может занять годы из-за подготовки и сложных технологий.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot.