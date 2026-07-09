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03:35, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Киев предупредили о подвохе с производством ракет Patriot

Bloomberg: Производство ракет для ЗРК Patriot займет у Украины годы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jens BÃ�ttner / dpa / Global Look Press

Запуск производства ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе быстро восполнить арсеналы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что производство ракет на Украине может занять годы из-за подготовки и сложных технологий. По данным издания, некоторые компоненты, такие как корпус ракеты, было бы относительно легко изготовить с промышленной точки зрения. В то же время производство твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности, как и небольших рулевых двигателей PAC-3, будет намного труднее. «Даже если Украина построит завод, необходимо будет организовать сеть поставщиков. Это серьезный вызов для оборонно-промышленной базы», — заявил старший научный сотрудник Центра имени Стимсона Келли Грико.

Как утверждает автор статьи, модификация PAC-3 стоимостью пять миллионов долларов является одним из самых совершенных средств противовоздушной обороны в мире. В настоящее время PAC-3 производится только в двух странах: в США и Японии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина не скоро получит ракеты Patriot, в которых так сильно нуждается. Аналогичное мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, запуск собственного производства таких систем займет очень много времени, которого у Киева, по его словам, уже нет.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot.

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