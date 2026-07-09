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11:56, 9 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о готовившей резонансный теракт в Москве россиянке

РЕН: До вербовки Украиной готовившая теракт в Москве против военного девушка жила в Мурино
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Появились подробности о готовившей резонансный теракт в Москве 25-летней уроженки Ростовской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, до того, как ее завербовали украинские спецслужбы, девушка жила в Мурино и работала в сфере доставки и комплектования заказов. Она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Кроме того, у нее были задолженности.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала фигурантку. Операция по задержанию попала на видео.

На допросе девушка пояснила, что является уроженкой Ростовской области и в 2022 году списалась со старым знакомым с Украины, который рассказал, что работает на спецслужбы Украины. Позже девушка сказала ему, что хочет «помочь». Ей был предоставлен куратор. Для манипуляции он имитировал романтические отношения. Он обещал девушке после выполнения задания продолжение отношений на Украине.

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