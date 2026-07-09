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12:02, 9 июля 2026Экономика

Акции западного фармгиганта обвалились после неудачных испытаний лекарства

FT: Акции AstraZeneca упали на 9 % после неудачных испытаний сердечного препарата Wainua
Вячеслав Агапов

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Акции AstraZeneca упали после неудачных испытаний сердечного препарата Wainua. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, новое лекарство от сердечно-сосудистых заболеваний западного фармгиганта, разработанное совместно с американской компанией Ionis, не показало значимых результатов.

«Испытание было направлено на лечение состояния, известного как транстиретин-опосредованная амилоидная кардиомиопатия, возникающая из-за накопления белков в сердце. По данным AstraZeneca, это заболевание поражает от 300 до 500 тысяч человек во всем мире», — пишут авторы.

После того, как крупнейшая фармацевтическая группа Великобритании обнародовала свое исследование, ценные бумаги компании упали на девять процентов.

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Провал испытаний приведет к снижению продаж препарата до четырех миллиардов долларов (компания потеряет порядка 2,5 миллиарда долларов потенциальных продаж). Неудача в последнем испытании не влияет на существующие разрешения на препарат, который принес AstraZeneca 220 миллионов долларов в прошлом году, однако будет стоить руководству компании «определенной потери доверия».

«Хотя испытание не достигло своей основной цели, мы считаем, что результаты способствуют более глубокому научному пониманию подходов к лечению для сотен тысяч пациентов во всем мире, страдающих от этого прогрессирующего и часто смертельного заболевания», — пояснила Шэрон Барр, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области биофармацевтики в AstraZeneca.

Ранее стало известно, что представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) встали на сторону российской биотехнологической компании Biocad в споре с западным фармгигантом AstraZeneca касательно клинических испытаний аналога онкопрепарата «Энхерту». Летом 2025 года Biocad подал в Арбитражный суд Москвы иск к AstraZeneca, обвинив шведско-британскую фармацевтическую компанию во вмешательстве в клинические исследования своего аналога «Энхерту». Речь шла о лекарственном противоопухолевом препарате BCD-267.

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