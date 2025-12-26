Реклама

Экономика
19:54, 26 декабря 2025Экономика

ФАС поддержала российского производителя в споре с западным фармгигантом

ФАС поддержала Biocad в споре с AstraZeneca об испытаниях аналога онкопрепарата
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) встали на сторону российской биотехнологической компании Biocad в споре с западным фармгигантом AstraZeneca касательно клинических испытаний аналога онкопрепарата «Энхерту». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Летом 2025 года Biocad подал в Арбитражный суд Москвы иск к AstraZeneca, обвинив шведско-британскую фармацевтическую компанию во вмешательстве в клинические исследования своего аналога «Энхерту». Речь шла о лекарственном противоопухолевом препарате BCD-267.

В российской компании утверждали, что фирма «АстраЗенека Фармасьютикалз» (представитель AstraZeneca в РФ) намеренно подрывала ее деловую репутацию, распространяя недостоверную информацию. Речь шла об обращениях в Минздрав и отечественные медучреждения, которые ставили под сомнение эффективность и безопасность разработанного Biocad онкодженерика.

В итоге в ФАС сочли подобные действия нарушающими российское законодательство. Ведомство вынесло предупреждение в адрес подразделения AstraZeneca о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. В результате представители «АстраЗенека Фармасьютикалз», отметили в ведомстве, отозвали свои письма и опровергли содержащиеся в них сведения о якобы недостаточной изученности дженерика. Все это было сделано сотрудниками подразделения AstraZeneca в установленный срок.

