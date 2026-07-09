Стало известно об отправке на задание бойца с ограниченной годностью после ранения на СВО

Лантратова сообщила об отправке на задание бойца после ранения на СВО

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об отправке в командировку на служебное задание бойца после ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Информация о ситуации опубликована в Telegram-канале омбудсмена.

Как стало известно, россиянин получил ранение на передовой, после чего проходил длительное лечение. В результате военно-врачебная комиссия официально признала мужчину ограниченно годным к службе — ему присвоили категорию «В». Лантратова объяснила, что с таким диагнозом он имел право уволиться для восстановления здоровья.

«Но командование проигнорировало вердикт врачей и снова отправило раненого бойца в служебную командировку», — заявила Лантратова.

После обращения к заместителю военного прокурора Восточного военного округа была проведена проверка, которая подтвердила нарушения.

«Командиру части вынесено представление об устранении нарушений. Вопрос находится под надзорным контролем военного прокурора Белогорского гарнизона», — заключила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что еще одному бойцу СВО командование отказало в завершении реабилитации. Продлить отпуск и завершить лечение ему удалось только после соответствующего запроса в Министерство обороны.