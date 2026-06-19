Российскому бойцу СВО отказали в завершении реабилитации

Лантратова: После отказа командования бойцу СВО удалось добиться завершения реабилитации

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине командование отказало в завершении реабилитации. Продлить отпуск и завершить лечение ему удалось после соответствующего запроса в Министерство обороны, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в Telegram.

Как рассказала омбудсмен, с декабря 2025 года по январь 2026-го военнослужащий находился в больнице. После выписки он просил продлить отпуск для того, чтобы полностью завершить реабилитацию. Однако он получил отказ.

«[Когда] командование отказало, жена бойца обратилась за помощью. Был направлен запрос в Минобороны России. В итоге воинская часть отправила бойца в военный госпиталь на необходимое лечение», — уточнила Лантратова.

Ранее сообщалось, что беременная россиянка добилась проведения медицинского обследования находящемуся в зоне СВО мужу. По данным омбудсмена, врач прописал военнослужащему углубленное обследование в госпитале, для чего ему было необходимо пройти военно-врачебную комиссию, однако командование части, к которой прикомандирован боец, затянуло с решением.