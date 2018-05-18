Сирия нашла спонсора для восстановления после войны

Тегеран готов принять участие в реконструкции Сирии после окончания войны на ее территории. Об этом заявил иранский министр транспорта Аббас Ахунди, предает агентство Tasmin в пятницу, 18 мая.

По его словам, спонсировать проекты готовы как государственные структуры, так и частные организации. «Спустя семь лет борьбы с кризисом и войной Сирия вступила в новую фазу, и Иран сыграет важную роль в ее восстановлении», — сказал Ахунди. Он также отметил важность усиления двухсторонних контактов между Тегераном и Дамаском.

Материалы по теме Папка с усами Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно

В свою очередь, сирийский премьер-министр Имад Хамис сообщил, что страна готова принять помощь от соседа.

Ранее 18 мая восстановительные и ремонтные работы начались в городе Телль-Биса в провинции Хомс. 15 мая в Сирии впервые за пять лет открылась для общего пользования главная трасса страны — автомагистраль Дамаск — Хомс, которая была разрушена в ходе столкновений с боевиками. В начале мая стало известно, что последние боевики покинули пригород сирийской столицы.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!