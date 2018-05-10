Асад отреагировал на обзывательства Трампа

Президент Сирии Башар Асад сомневается, что в ближайшее время может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал американского лидера непоследовательным политиком, отметив, что неизвестно, какой результат могла бы иметь его встреча с хозяином Белого дома.

Сирийский президент также прокомментировал слова американского лидера, назвавшего его животным. Асад поинтересовался, соответствует ли подобная риторика американской культуре. «Я не думаю, что в мире есть общество, где используется подобный язык», — заявил Асад.

Он добавил, что подобные высказывания его лично не задевают. «Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — отметил он.

В начале апреля Дональд Трамп назвал сирийского лидера Башара Асада животным в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе.

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