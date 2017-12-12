Турция смирилась с властью Асада в Сирии

Турция больше не видит угрозы, исходящей от сирийского режима. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV. При этом он добавил, что сирийский лидер, по его мнению, «не сможет объединить Сирию», а также провести выборы.

По словам главы МИД, ранее возникал неприятный эпизод, когда сирийские правительственные войска сбили турецкий самолет. «Однако сейчас этого нет», — приводит слова министра РИА Новости.

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Чавушоглу добавил, что опасность для Турции может представлять сирийская курдская партия «Демократический союз» (PYD), а также Рабочая партия Курдистана (РПК), которые Анкара считает террористическими организациями.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что если Анкара и запланирует какую-нибудь кампанию, то сначала согласует ее параметры со своими союзниками, в частности, с Россией.

11 декабря стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа согласна с нахождением сирийского лидера Башара Асада у власти до 2021 года.

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин провел официальную встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, где поблагодарил Анкару за огромный вклад в укрепление режима прекращения огня в Сирии.