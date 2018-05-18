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В Сирии начали восстанавливать освобожденный от боевиков город

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В городе Телль-Биса в провинции Хомс в Сирии начались восстановительные и ремонтные работы. Об этом рассказал местный житель Алли Тараф, передает РИА Новости.

Несколько дней назад город был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований. Сейчас в Телль-Бису возвращаются местные жители.

Тяжелая техника расчищает завалы и дороги, специалисты восстанавливают инженерные коммуникации. На улицах дежурят патрули военной полиции России.

«Слава Богу, что теперь в нашем городе спокойно. Но, конечно, нам будет непросто в первое время. Вы видите, тут все разрушено, ничего нет. Прежде всего не хватает хлеба, нет и денег, чтобы его купить. Мы очень надеемся на помощь России, хорошо знаем, что в других населенных пунктах ваши военные привозят продукты», — сказал Тараф.

Освобожденные от боевиков территории провинции Хомс перешли под контроль законного правительства Сирии.

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