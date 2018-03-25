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ИГ устроило внезапную атаку на сирийскую армию

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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), запрещенной на территории России, напали на бойцов сухопутных войск Сирии в районе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Число погибших и пострадавших не уточняется.

По сведениям агентства, неожиданная атака на сирийских военных совершена в районе города Меядин. Правительственные войска смогли отразить нападение. Им на подмогу пришли бойцы из близлежащих племен и Национальных сил обороны.

Отмечается, что ранее боевики ИГ уже предпринимали несколько попыток наступления в восточном Дейр-эз-Зоре, после чего бойцы сирийской армии увеличили свое присутствие в этой провинции.

Дейр-эз-Зор считался «последним главным оплотом ИГ в Сирии». Провинция имела для группировки стратегическое значение, поскольку располагается недалеко от сирийско-иракской границы. В начале ноября 2017 года было объявлено, что Дейр-эз-Зор
удалось полностью освободить от боевиков ИГ.

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