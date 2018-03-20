Сирийские военные потеряли первый МиГ-29

Сбитый 18 марта в регионе Восточный Каламун самолет ВВС Сирии, который изначально приняли за Су-24, на самом деле являлся истребителем МиГ-29. Такое мнение высказали военные эксперты, их слова приводит «Вестник Мордовии».

Как отмечает издание, специалисты пришли к этому выводу, внимательно изучив опубликованное боевиками видео, на котором было запечатлено падение самолета. В частности, эксперт по сирийской войне Юрий Лямин заявил, что попавшая на кадры машина «не похожа на известный фронтовой бомбардировщик». «Машина больше напоминает МиГ-29. Они как раз базируются на расположенной неподалеку авиабазе Эс-Син», — пояснил эксперт.

Он добавил, что МиГ-29 ранее уже привлекались к выполнению боевых заданий в этом районе. «По всем данным, это первая потеря среди истребителей данного типа за всю войну», — уточнил он.

Всего, по различным данным, авиапарк ВВС Сирии насчитывает около трех десятков таких самолетов, отмечает «Вестник Мордовии».

18 марта сообщалось, что боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили сирийский самолет Су-24. По некоторым данным, машина упала на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о его судьбе не поступало.

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