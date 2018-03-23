Российский сапер рассказал о работе в Сирии и хитрости боевиков

Боевики в Сирии закладывают взрывчатку не только под различные достопримечательности и у дорог, но и в необычные места, например под одеяла в жилых домах и в настольные лампы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командир группы разведки и разминирования майор Роман Поцелуйкин.

По его словам, взрывчатку обнаруживали даже в камнях: они одновременно маскировали ее и служили поражающим элементом. Бомбы находили также в исторических пещерах и под лестницами.

Сапер указал, что местные жители помогали россиянам очищать территории. Сирийцы показывали, где находились фугасы или боеприпасы, а также просили осматривать их квартиры и дома.

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Поцелуйкин рассказал, что одной из самых сложных ситуаций оказалось обследование двора, где саперы должны были разместиться для приема пищи. «Я поставил задачу одному из саперов (...) Вызвав меня, он сказал, что увидел у дерева фугас, но не может понять принцип его действия. Подойдя ближе, мы увидели, что у боеприпаса на прищепке замыкатель, а вправо и влево отведены растяжки на уровне груди. Заметив это, сапер предотвратил последствия, которые могли бы быть плачевными, если бы в этот двор зашла вся группа», — пояснил он.

Военнослужащий также показал журналистам продырявленный защитный костюм, спасший от смерти сапера из его группы. Майор рассказал, что сдетонировал заряд, заложенный в одну из пластиковых катушек на фабрике по производству полимеров.

Российский военнослужащий провел в Сирии в общей сложности полгода. За это время его группа нашла и обезвредила более 20 тысяч боеприпасов. Сам Поцелуйкин удостоен ордена Мужества.

Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу Дамаска. 11 декабря 2017-го президент России Владимир Путин распорядился начать вывод войск из Сирии.

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