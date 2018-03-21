Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии

Несколько вертолетов ВКС России нанесли удары по позициям боевиков в Сирии. Момент атаки запечатлели на видео, которое опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как несколько вертолетов, двигаясь друг за другом, по очереди выпускают несколько ракет в сторону позиций противника и улетают. В конце ролика можно увидеть дым, поднимающийся над пораженными объектами.

Какая именно группировка стала целью российской авиации, не сообщается. Где и когда были сняты эти кадры, также не уточнятся.

В декабре прошлого года в сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение танка, принадлежащего террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), российским вертолетом Ми-28Н. Видео было снято из кабины вертолета, известного также как «Ночной охотник», во время боевого вылета в Сирии.

На начало прошлого года в Сирии действовали российские боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М. Российская группировка также располагала вертолетами Ми-8 различных модификаций и корабельными вертолетами Ка-27 авиации ВМФ. В декабре 2017-го президент России Владимир Путин объявил о выводе войск из Сирии, однако на базах Хмеймим и Тартус по-прежнему остается постоянная группировка российских военных. Вертолеты ВКС России применяются, в частности, для поддержки действий сирийской армии.

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